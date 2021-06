Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges 1RD’T – CONCERT JESSY MATADOR Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

1RD’T – CONCERT JESSY MATADOR Remiremont, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Remiremont. 1RD’T – CONCERT JESSY MATADOR 2021-07-23 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-23 22:30:00 22:30:00

Remiremont Vosges Représentant de la France à l’Eurovision 2010, chanteur, danseur et chorégraphe, Jessy Matador ouvre le festival dénommé FESTIV’ART CADES « Festival des cultures urbaines » en vous emmenant dans une soirée musicale aux rythmes chaleureux et entraînants. La Dance Moderne Academy complète le spectacle avec un nouveau style de dance : l’Afro New Style. En cas de mauvais temps, repli au Centre Culturel Gilbert Zaug. mairie@remiremont.fr +33 3 29 62 42 17 Représentant de la France à l’Eurovision 2010, chanteur, danseur et chorégraphe, Jessy Matador ouvre le festival dénommé FESTIV’ART CADES « Festival des cultures urbaines » en vous emmenant dans une soirée musicale aux rythmes chaleureux et entraînants. La Dance Moderne Academy complète le spectacle avec un nouveau style de dance : l’Afro New Style. En cas de mauvais temps, repli au Centre Culturel Gilbert Zaug. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Remiremont, Vosges Autres Lieu Remiremont Adresse Ville Remiremont lieuville 48.01551#6.59443