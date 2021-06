Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges 1RD’T – CONCERT DE MAKO LE VIOLONISTE ET PAULINE BALLAND Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

1RD’T – CONCERT DE MAKO LE VIOLONISTE ET PAULINE BALLAND Remiremont, 14 août 2021-14 août 2021, Remiremont. 1RD’T – CONCERT DE MAKO LE VIOLONISTE ET PAULINE BALLAND 2021-08-14 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-14 22:30:00 22:30:00

Dans le cadre enchanteur du Jardin des Olives, Mako vous plongera dans une atmosphère étonnante, faite de violon, d'influences rap, urbaines, flamenco et gitanes. La première partie sera assurée par Pauline Balland, avec un programme de reprises de chansons connues. A venir écouter sans modération. En cas de mauvais temps, repli dans le Grand Salon de l'Hôtel de Ville.

