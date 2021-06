Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges 1RD’T – CONCERT AVEC L’ORCHESTRE D’HARMONIE Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

2021-07-31 16:00:00 – 2021-08-14 17:30:00

Remiremont Vosges Remiremont L’Orchestre d’Harmonie de l’Association Musique Municipale de Remiremont se produira au kiosque du Tertre pour un concert en plein air afin de profiter de la puissance et de la douceur de l’orchestre dans un cadre idyllique. mairie@remiremont.fr +33 3 29 62 42 17 http://www.remiremont.fr/ L’Orchestre d’Harmonie de l’Association Musique Municipale de Remiremont se produira au kiosque du Tertre pour un concert en plein air afin de profiter de la puissance et de la douceur de l’orchestre dans un cadre idyllique. Mairie de Remiremont dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT REMIREMONT

