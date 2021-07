Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges 1RD’T – CONCERT AVEC LE DUO ‘LE BAL PERDU’ Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

1RD'T – CONCERT AVEC LE DUO 'LE BAL PERDU' 2021-08-08 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-08 18:30:00 18:30:00 Jardin Musée Charles Friry 12 rue du Général Humbert
Remiremont Vosges Remiremont

Remiremont Vosges Remiremont De valses mélancoliques en fêtes balkaniques, de chansons réalistes en refrains populaires, le BAL PERDU vous entraîne à faire un pas, à côté de notre réalité, au son de l’accordéon de Guillaume Schleer, de la flûte traversière et de la guitare de Marie Dubus. A venir écouter sans modération ! En cas de pluie, le concert aura lieu au Grand Salon de l’Hôtel de Ville

En cas de pluie, le concert aura lieu au Grand Salon de l'Hôtel de Ville
Pass sanitaire obligatoire pour les + de 17 ans

