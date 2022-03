1PLIKÉ140 – Rock School Barbey Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rock School Barbey, le jeudi 6 octobre à 20:30

**1PLIKÉ140** est un jeune rappeur français originaire de Clamart (92) en banlieue parisienne. Il s’est rapidement fait connaître grâce à ses freestyles **« #BATARD »** aux influences **drill** à la fin de l’année 2019. En quelques mois, il a su faire sa place au sein du rap game français en dévoilant son projet **« 1PLIKTOI vol.1 & 2 »** certifié OR. Après les succès des morceaux **« ONG BAK 2 »** et **« CANADA »** issues de son dernier projet **« ARRÊTEZ-LE ! (Volume 1 & 2) »**. **1PLIKÉ140** continue son ascension sur la scène du rap français avec un nouveau clip **« PERSO »** et une tournée dans toute la France avec une date à **Barbey** le **6 octobre 2022** !

24€ (Prévente) / 27€ (Sur place)

1PLIKÉ140 sera en concert à la Rock School Barbey le 6 octobre 2022 ! Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T20:30:00 2022-10-06T23:30:00

