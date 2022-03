1PLIKE 140 – CE SOIR C’EST OQP #6 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Catégories d’évènement: Lille

+ Retrouvez en première partie – Mvvnu – Maestro RSL – Blacky – Yoosta Le phénomène rap du moment, 1pliké140 originaire de Clamart, dans les Hauts-de-Seine (92), se produira pour la première fois au Flow Lille ce Vendredi 20 mai. Un concert exclusif du jeune artiste parisien qui s’est très vite fait un nom auprès du public. Il frappe fort avec ses freestyles #Batard suivi de sa première mixtape 1PLIKYOI qui compte près de 1,5 millions d’équivalents streams en première semaine. Un projet à succès qui donnera suite à un Volume 2, dévoilé le 11 Décembre 2020 et le fera s’imposer en tant qu’avenir de la UK drill en France. Il enchaîne avec les hits avec « ONG BAK 2» et « CANADA » issues de son dernier projet « ARRÊTEZ-LE ! (Volume 1 & 2) ». Retrouvez le donc pour une performance qui sera sans aucuns doutes à l’image de sa musique : jeune, énergique et festive Billetterie en ligne / 25€ : [https://www.billetweb.fr/1plik-140](https://www.billetweb.fr/1plik-140) Billets également disponibles en boutique / 20€ : – FOOT KORNER LILLE 17 rue de l’hôpital militaire 59800, Lille – LA BOITE COLLECTOR 51 rue Pierre Mauroy 59000 Lille

Première partie : Mvvnu x Maestro RSL x Blacky x Yoosta
FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines
1 rue de Fontenoy, Lille

