ENQUÊT’GAME AU MUSÉE 1,place Francis Morand Lodève, 27 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

L’alarme du musée s’est déclenchée : une sculpture a disparu. Les portes du musée se sont refermées avec tous ses occupants à l’intérieur. Le temps de l’enquête, vous voilà dans la peau d’un détective, d’une guide ou encore d’une journaliste. Le voleur est forcément parmi vous… Saurez-vous coopérer avec les autres participants et le retrouver avant qu’il ne parvienne à s’enfuir avec l’œuvre? ».

2023-12-27 14:30:00 fin : 2023-12-27 15:30:00. EUR.

1,place Francis Morand

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The museum’s alarm went off: a sculpture was missing. The doors of the museum have closed with all its occupants inside. During the investigation, you are a detective, a guide or a journalist. Will you be able to cooperate with the other participants and find the thief before he manages to escape with the work?

Suena la alarma del museo: una escultura ha desaparecido. Las puertas del museo se han cerrado con todo el mundo dentro. Durante la investigación, usted es un detective, un guía o un periodista. ¿El ladrón debe de estar entre vosotros? ¿Serás capaz de cooperar con los demás participantes y encontrarle antes de que escape con la obra?

Der Alarm im Museum wurde ausgelöst: Eine Skulptur war verschwunden. Die Türen des Museums schlossen sich mit all seinen Bewohnern im Inneren. Für die Dauer der Ermittlungen schlüpfen Sie in die Rolle eines Detektivs, eines Fremdenführers oder eines Journalisten. Können Sie mit den anderen Teilnehmern zusammenarbeiten und den Dieb finden, bevor er mit dem Kunstwerk fliehen kann?

