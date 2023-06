Séance Jeux 1,place des jardins Airvault, 28 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

En famille, entre amis ou en solo, une large sélection de jeux vous attend en terrasse..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 18:00:00. EUR.

1,place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



With family, friends or alone, a wide selection of games awaits you on the terrace.

En familia, con amigos o solo, en la terraza te espera una amplia selección de juegos.

Ob mit der Familie, mit Freunden oder allein, auf der Terrasse erwartet Sie eine große Auswahl an Spielen.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Gâtine