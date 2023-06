Projection Danse 1,place des jardins Airvault, 12 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Dans le cadre du Festival Musiques et Danses du monde, la médiathèque vous propose la projection d’un film documentaire sur le thème de la danse..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 16:00:00. EUR.

1,place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the Festival Musiques et Danses du Monde, the mediatheque is screening a documentary film on the theme of dance.

En el marco del Festival de Músicas y Danzas del Mundo, la mediateca proyecta un documental sobre el tema de la danza.

Im Rahmen des Festivals Musiques et Danses du monde bietet die Mediathek die Vorführung eines Dokumentarfilms zum Thema Tanz an.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Gâtine