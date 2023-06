Ciné Gouter 1,place des jardins Airvault, 5 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Bientôt les vacances…une séance ciné, un goûter et à nous la liberté ! A partir de 4 ans..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 18:30:00. EUR.

1,place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Soon the vacations…a movie, a snack and freedom! For ages 4 and up.

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina… ¡una película, una merienda y libertad! A partir de 4 años.

Bald sind Ferien… ein Kinobesuch, ein Snack und ab in die Freiheit! Ab 4 Jahren.

