Exposition d’aquarelles 1,place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages, 28 novembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

Dans le cadre des festivités autour de Noël, le VAL vous propose une exposition d’aquarelles de Jacky Roger.

Vendredi 2023-11-28 10:00:00 fin : 2023-12-03 12:00:00. .

1,place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



As part of the Christmas festivities, the VAL presents an exhibition of watercolors by Jacky Roger

Con motivo de las fiestas navideñas, el VAL organiza una exposición de acuarelas de Jacky Roger

Im Rahmen der Feierlichkeiten rund um Weihnachten bietet Ihnen das VAL eine Ausstellung von Aquarellen von Jacky Roger

