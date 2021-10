Paris Avenue de l’Opéra île de France, Paris 1O kms Paris Centre Avenue de l’Opéra Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le dimanche 14 novembre 2021

de 8h à 12h

payant

Dimanche 14 novembre, les 10km les plus magiques de Paris sont de retour avec un village place du Palais Royal et un parcours sensationnel : Bourse, Concorde, Opéra, Place de la Madeleine et encore pleins d’autres endroits ! Ouverture du village, situé Place du Palais Royal à partir de 8h Infos dossards: Le vendredi 12 novembre de 12h à 20h et le samedi 13 novembre de 10h à 19h. AUCUN retrait dossard le jour de la course.

Munissez-vous de votre confirmation d'inscription, d'une pièce d'identité ET de votre certificat médical datant de moins d'un an le jour de la course et portant la mention « non contre-indication à la pratique de la course à pied ou de l'athlétisme en compétition ». Le certificat médical peut être remplacé par la licence FFA en cours de validité.

