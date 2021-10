1KrashTest • Testez gratuitement votre idée de startup 1Kubator, 16 novembre 2021, Nantes.

1KrashTest • Testez gratuitement votre idée de startup

1Kubator, le mardi 16 novembre à 18:00

Vous avez une idée de startup digitale, deeptech, à impact ou encore hardware ? ? Participez au 1KrashTest et faites-vous challenger par nos experts le mardi 16 novembre prochain. Gratuit, ouvert à tous et organisé tous les trimestres dans nos différents Hub, 1KrashTest est l’événement original d’1Kubator. Vous confrontez votre idée à des experts, vous vous faites challenger et obtenez un maximum de feedback sur votre projet. AU PROGRAMME ? Vous présentez votre projet devant un jury composé de mentors et de l’équipe nationale 1Kubator ! ⚡️ Vous vous faites challenger pendant 20 minutes ? Vous recommencez l’exercice avec d’autres jurys ? Vous terminez la soirée avec un pitch express et une session de networking L’événement aura lieu le mardi 16 novembre de 18h à 20h et chaque passage devant un jury dure 20 minutes. Vous n’avez pas besoin de présentation ou de support, nous comptons sur votre bonne humeur et votre motivation. COMMENT PARTICIPER ? 1️⃣ Inscription obligatoire (et gratuite) sur ce lien avant le 9 novembre : [https://swll.to/1KrashTest-Inscription](https://swll.to/1KrashTest-Inscription) 2️⃣ Nos équipes vous contacteront pour vous confirmer votre inscription et vous envoyer le lien d’inscription. 3️⃣ Le jour J, nous vous attendons en présentiel au 17 rue Sanlecque à Nantes à 18h00 ? Une question ? Ecrivez-nous à [1krashtest@1kubator.com](mailto:1krashtest@1kubator.com) ? INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE ICI : [https://swll.to/1KrashTest-Inscription](https://swll.to/1KrashTest-Inscription) ?

Vous avez une idée de startup et vous souhaitez la challenger ? Rdv à l’1KrashTest d’1Kubator mardi 16 novembre pour tester votre idée de startup devant des experts.

1Kubator 17 rue sanlecque, 44100, Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T18:00:00 2021-11-16T20:00:00