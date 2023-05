1KM de Danse 2023 Place de la Pointe, Pantin, 27 mai 2023, Pantin.

Le samedi 27 mai 2023

de 14h00 à 00h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Une fête de la danse à Pantin : une journée événement pour mettre la danse au cœur de la ville

Un kilomètre de danse c’est une journée festive qui rassemble les habitants de Pantin autour de la danse : plateforme unique de transmission de patrimoine et d’exploration artistique, cette véritable fête de la danse propose de faire « danser ensemble » le plus grand nombre de personnes.

La première édition s’est déroulée le long du canal de l’Ourcq en mai 2022 et a rassemblé plus de 7000 personnes autour d’un programme de démonstrations, de danses participatives, de performances, d’un battle, d’un bal et d’un DJ set. Partant du principe que chacun porte en soi une identité culturelle y compris corporelle, l’objectif est de partir de la danse de chacun pour aller vers le collectif. Des habitants et des artistes révèlent leurs danses par leurs présences dans la ville et les transmettent, donc les partagent, s’enrichissent les uns les autres. La richesse d’une altérité partagée dans le respect des droits culturels, telles sont les valeurs qui traversent l’événement. Se laisser surprendre par des événements dansés dans l’espace public ou esquisser son premier pas de danse : tout est possible le temps de cette journée.

Un kilomètre de danse est organisé avec le soutien de la ville de Pantin, la Fondation BNP Paribas, le Métier Securities Services de BNP Paribas et les Grandes Serres.

En collaboration avec Les Magasins généraux et la péniche Le Barboteur.

Place de la Pointe, Pantin Place de la Pointe 93500 Pantin

Contact : https://canal-barboteur.com/programmation/ https://www.facebook.com/events/1571130626714706/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22events_add_page_cohost%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D¬if_id=1682696781913245¬if_t=events_add_page_cohost&ref=notif https://www.facebook.com/events/1571130626714706/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22events_add_page_cohost%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D¬if_id=1682696781913245¬if_t=events_add_page_cohost&ref=notif

1KM de Danse 2023