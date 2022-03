« 1h22 avant la fin » à La Scala-Paris La Scala-Paris, 15 mars 2022, Paris.

Kyan Khojandi et Eric Elmosnino sont sur la scène de la Scala-Paris (10e) dans une comédie dramatique drôle et subtile imaginée par Mathieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, auteurs du « Prénom ».

Bertrand (Kyan Khojandi) s’apprête à mettre fin à ses jours, plombé par l’ennui et une vie fade. Organisé comme il sait l’être, il a résilié son contrat EDF, mis ses affaires en ordre, laissé une note – certes lapidaire, car qui la lira ? – et nettoyé son appartement dans les moindres recoins. Sur le bord de la fenêtre, face au vide, il hésite, gagné par le vertige…

Quand soudain, on frappe à la porte. Sauvé par le gong ? Pas vraiment : en face de lui, un homme lugubre vêtu d’un imperméable, campé par Éric Elmosnino, le tient en joue une arme à la main. Il est là pour le tuer. Suicidaire et assassin vont se livrer à un échange peu commun, à la fois drôle et décalé, parfois même poétique…

Mais qui est cet énigmatique personnage aux sourires inquiétants ? Et pourquoi en veut-il à Bertrand, cet homme sans grand intérêt, dont le seul tort semble être de ne pas avoir vécu sa vie comme il aurait dû ? Et si la mort ne lui allait pas si bien ? Et si le bonheur était là, juste sous son nez, voire au-dessus de sa tête ?

