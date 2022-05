1ères Rencontres Botaniques Dax, 7 mai 2022, Dax.

1ères Rencontres Botaniques Rue du Sel Gemme Parc du Sarrat Dax

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 18:00:00 Rue du Sel Gemme Parc du Sarrat

Dax Landes

EUR 0 0 Venez découvrir ce jardin botanique préservé. Une dizaine d’exposants et d’acteurs locaux seront présents pour animer des ateliers et visites sur le thème de la nature, de la botanique et des richesses naturelles des Landes.

Retrouvez tout le programme sur Dax.fr

Venez découvrir ce jardin botanique préservé. Une dizaine d’exposants et d’acteurs locaux seront présents pour animer des ateliers et visites sur le thème de la nature, de la botanique et des richesses naturelles des Landes.

Retrouvez tout le programme sur Dax.fr

Venez découvrir ce jardin botanique préservé. Une dizaine d’exposants et d’acteurs locaux seront présents pour animer des ateliers et visites sur le thème de la nature, de la botanique et des richesses naturelles des Landes.

Retrouvez tout le programme sur Dax.fr

VILLE DE DAX

Rue du Sel Gemme Parc du Sarrat Dax

dernière mise à jour : 2022-05-04 par