« Les premières rencontres artistiques de Crèvecoeur-le-Grand »

illustreront une nouvelle approche de la vie culturelle et sociale dans la commune, pôle de développement du Nord de l’Agglomération du Beauvaisis. Cette manifestation inaugurera un mode nouveau de relation entre le monde des artistes et tous les publics. Samedi 16 octobre, 10h – 18h et Dimanche17 octobre, 10h – 17h

Lieu: Salle des fêtes de Crèvecœur-le-Grand Organisateur : Les Compagnons des Artistes

Renseignements & inscriptions (n° de téléphone, adresse mail…) : www.lescompagnonsartistes.com

