1ères « Cynofolies » au profit de la SPA de Périgueux Marsac-sur-l’Isle, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Marsac-sur-l'Isle.

1ères « Cynofolies » au profit de la SPA de Périgueux 2021-07-18 10:00:00 – 2021-07-18 19:00:00

Marsac-sur-l’Isle Dordogne Marsac-sur-l’Isle

EUR 2 Dimanche 18 juillet

Les Cynofolies auront lieu au stade Municipal Jean Septembre de 10 heures à 19 heures. L’entrée est à 2 euros par personne.

Au programme : plusieurs animations autour du chien (danse, obéissance, sauvetage,…)

Sur place : restauration, buvette, glace et stands, tout ce qu’il faut pour passer une bonne journée en famille et soutenir le refuge de la SPA de Périgueux.

10h00 : inauguration par Monsieur BIDAUD maire de Marsac sur l’Isle

De 11h00 à 19h00 : démonstrations et initiations

· Dog Dancing en groupe et en individuel par le « Sport Canin 19 »

· Sauvetage dans l’Isle par les chiens sauveteurs de Gironde

· Hoopers et Agility par l’Amicale Canine de COULAURES

· Conduite de canards et oies avec les borders collies d’Emmanuel MAILLOT

· Démonstrations d’obéissance par le Club Canin de RIBERAC,

+33 5 53 04 16 54

