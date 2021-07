1ère séance : Spectacle « La toute petite boîte à gants », de « La toute petite compagnie » – le mercredi 20 octobre 2021 Maison du Peuple, 20 octobre 2021, Fourchambault.

_« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent les vieux gants… »_ _Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usages et oubliés afin de raconter des histoires dans leur grande boîte à gants._ _Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, des histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer du piano couché, voila tout un monde tiré de la relation et de l’imaginaire des deux personnages…et surtout de leurs trouvailles !_ 10h à la Maison du Peuple Public : 18 mois – 3 ans Durée : 45 minutes Tarif : 2€ par enfants (gratuit pour un accompagnant) Spectacle musical, poétique et burlesque ! Informations : 03 86 60 87 89 Protocole sanitaire en vigueur à respecter

Un nouveau spectacle pour touts petits

