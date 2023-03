1ère scène ouverte de Lieutopie Preuilly-sur-Claise Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Vous écrivez de la poésie ? de la chanson ? du slam ?

Vous souhaitez partager vos créations ?

Inscrivez-vous à la 1ère scène ouverte du café associatif, Lieutopie !

En première partie de soirée, chaque auteur. ice inscrit.e pourra lire/chanter/dire ses textes sur le thème du printemps des poètes 2023 . Pour une bonne organisation, l’inscription est nécessaire.

En seconde partie, le poète Christophe Forgeot lira ses propres textes sur ce thème et présentera 2 anthologies auxquelles il a participé : Sauvons les migrants (éditions Parole & Poésie), dont 60 % des ventes reviennent à SOS méditerranée, association qui sauve les réfugiés en mer méditerranée, et frontières ad libitum (éditions Idem, anthologie dirigée par Suzanne Dracius).

+33 6 24 69 26 20

