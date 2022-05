1ère rencontre régionale de 2CV et dérivés Charenton-du-Cher Charenton-du-Cher Catégories d’évènement: Charenton-du-Cher

Cher

1ère rencontre régionale de 2CV et dérivés Charenton-du-Cher, 24 juin 2022, Charenton-du-Cher. 1ère rencontre régionale de 2CV et dérivés Charenton-du-Cher

2022-06-24 – 2022-06-26

Charenton-du-Cher Cher Charenton-du-Cher Berry Deuche fête ses 25 ans en partenariat avec Rénov’2CV. Programme du vendredi 24 juin : accueil à partir de 17h avec pot de bienvenue. Course de cache-culbuteurs en nocturne. Samedi 25 juin : départ du rallye à 14h. Repas avec soirée animée par DJ Clotaire à 20h30. Dimanche 26 juin : balade tout chemin à 9h30. Finale de la course cache-culbuteurs à 11h. Remise des prix à 12h. Sac d’accueil avec plaque rallye des 25 ans. Inscription avant le 15 juin. Restauration rapide à partir du vendredi. berry.deuche18@gmail.com +33 6 85 58 37 37 https://www.berrydeuche.fr/ Berry Deuche fête ses 25 ans en partenariat avec Rénov’2CV. Programme du vendredi 24 juin : accueil à partir de 17h avec pot de bienvenue. Course de cache-culbuteurs en nocturne. Samedi 25 juin : départ du rallye à 14h. Repas avec soirée animée par DJ Clotaire à 20h30. Dimanche 26 juin : balade tout chemin à 9h30. Finale de la course cache-culbuteurs à 11h. Remise des prix à 12h. Sac d’accueil avec plaque rallye des 25 ans. Inscription avant le 15 juin. Restauration rapide à partir du vendredi. Pixabay

Charenton-du-Cher

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Charenton-du-Cher, Cher Autres Lieu Charenton-du-Cher Adresse Ville Charenton-du-Cher lieuville Charenton-du-Cher Departement Cher

Charenton-du-Cher Charenton-du-Cher Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charenton-du-cher/

1ère rencontre régionale de 2CV et dérivés Charenton-du-Cher 2022-06-24 was last modified: by 1ère rencontre régionale de 2CV et dérivés Charenton-du-Cher Charenton-du-Cher 24 juin 2022 Charenton-du-Cher cher

Charenton-du-Cher Cher