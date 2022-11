1ère rencontre de producteurs Ponsas Ponsas Catégories d’évènement: Drme

Ponsas

1ère rencontre de producteurs Ponsas, 19 novembre 2022, Ponsas. 1ère rencontre de producteurs

1 place de l’école Regal & vous comptoir de Ponsas Ponsas Drme Regal & vous comptoir de Ponsas 1 place de l’école

2022-11-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-19 13:00:00 13:00:00

Regal & vous comptoir de Ponsas 1 place de l’école

Ponsas

Drme Ponsas Voici venu les belles journées d’automne ou l’occasion idéale de vous présenter nos producteurs de boissons et vous faire goûter quelques préparations made in Ponsas ! Dégustation vin et bière organisé par le comptoir de Ponsas + présence d’un rémouleur. +33 4 75 68 86 45 Regal & vous comptoir de Ponsas 1 place de l’école Ponsas

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Ponsas Autres Lieu Ponsas Adresse Ponsas Drme Regal & vous comptoir de Ponsas 1 place de l'école Ville Ponsas lieuville Regal & vous comptoir de Ponsas 1 place de l'école Ponsas Departement Drme

Ponsas Ponsas Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ponsas/

1ère rencontre de producteurs Ponsas 2022-11-19 was last modified: by 1ère rencontre de producteurs Ponsas Ponsas 19 novembre 2022 1 place de l'école Regal & vous comptoir de Ponsas Ponsas Drme Drme Ponsas

Ponsas Drme