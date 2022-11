1ère rencontre de la communauté des jardiniers Villeneuve-sur-Lot, 8 décembre 2022, Villeneuve-sur-Lot.

1ère rencontre de la communauté des jardiniers

54 rue de Cocquard Maison de la Vie Associative Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Maison de la Vie Associative 54 rue de Cocquard

2022-12-08 18:30:00 – 2022-12-08 19:30:00

Maison de la Vie Associative 54 rue de Cocquard

Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne

EUR 0 0 Au programme : une animation proposée par le CPIE pour mieux connaître la démarche du « Permis de Végétaliser », et découvrir les bases de l’agroécologie et du jardinage au naturel. L’occasion d’échanger avec les responsables communaux du projet, et de partager des trucs et astuces entre jardiniers.

Au programme : une animation proposée par le CPIE pour mieux connaître la démarche du « Permis de Végétaliser », et découvrir les bases de l’agroécologie et du jardinage au naturel. L’occasion d’échanger avec les responsables communaux du projet, et de partager des trucs et astuces entre jardiniers.

+33 5 53 36 73 34 Mairie de Villeneuve-sur-Lot et CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot

Maison de la Vie Associative 54 rue de Cocquard Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-11-23 par