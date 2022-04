1ere rencontre ateliers musique orchestres amateurs Crupies Crupies Catégories d’évènement: Crupies

Drôme

1ere rencontre ateliers musique orchestres amateurs Crupies, 30 avril 2022, Crupies. 1ere rencontre ateliers musique orchestres amateurs Musiflore centre de vacances Combe de Garaux Crupies

2022-04-30 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-30 23:00:00 23:00:00 Musiflore centre de vacances Combe de Garaux

Crupies Drôme Crupies Youhou ! la 1ere Rencontre Ateliers musique Orchestres Amateurs

un super fête musicale le samedi 30 avril 2022 ! musiflore@lescmr.asso.fr +33 4 75 46 44 86 http://www.musiflore.fr/ Musiflore centre de vacances Combe de Garaux Crupies

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Crupies, Drôme Autres Lieu Crupies Adresse Musiflore centre de vacances Combe de Garaux Ville Crupies lieuville Musiflore centre de vacances Combe de Garaux Crupies Departement Drôme

Crupies Crupies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crupies/

1ere rencontre ateliers musique orchestres amateurs Crupies 2022-04-30 was last modified: by 1ere rencontre ateliers musique orchestres amateurs Crupies Crupies 30 avril 2022 Crupies Drôme

Crupies Drôme