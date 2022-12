1ère randonnée de l’année Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime Les amateurs et confirmés de randonnée sont attendus à 09h au parking du musée du verre de Blangy pour fêter la première randonnée de l’année et déguster la traditionnelle galette des rois en compagnie des membres de l’association Blangy Loisirs.

Cette première édition sera l’occasion de ré-adhérer à l’association pour l’année.

Tarif au choix : 12.00€ pour l’année (randonnée illimitée) ou 2.00€/randonnée

Infos : 07 67 03 16 38 (Guide) blangyloisirs@outlook.fr Blangy-sur-Bresle

