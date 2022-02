1ère présentation d’Oscar mon studio photo mobile Rue du Capitaine Dreyfus Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Bonjour ! Je suis Fabienne Carreira, photographe depuis 2011. Plus que jamais, j’aspire à diffuser du beau qui fait du bien. J’ai imaginé que je rassemblais tout ce que j’aimais faire, et Alain Reignoux LE designer automobile, a réalisé mon rêve : un dispositif ambulant très original et fort sympathique provocateur de bonheurs instanés ! Il ne sera peut-être pas tout à fait complètement aménagé mais il est tant de présenter Oscar au monde ! J’ai trop hâte de le voir et de vous le présenter… Je vous donne rendez-vous à l’entrée de la rue piétonne et commerçante de Croix de Chavaux, rue du Capitaine Dreyfus. Tic Tac Tic Tac ! Oscar sera présenté pour la 1ère fois au public Rue du Capitaine Dreyfus Rue du Capitaine Dreyfus 93100 Montreuil Seine-St.-Denis

