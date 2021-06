Balma Place des fêtes Balma, Haute-Garonne 1ère Nuit des étoiles – Vendredi 11 juin Place des fêtes Balma Catégories d’évènement: Balma

Les élèves de l’option latin du collège Jean Rostand et du lycée Stéphane Hessel vous donne rendez-vous le vendredi 11 juin, de 18h à 22h30, sur la place de la Libération. Invitée d’honneur Amandine MARSHALL. Conférences scientifiques, animations gratuites pour les enfants, planétarium et observation du ciel, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Spectacle gratuit à 19h sur **réservation obligatoire** **Places limitées.** **Gratuit**

Venez découvrir la 1ère Nuit des étoiles de la ville de Balma Place des fêtes Place de la libération, 31130 Balma Balma Domaine de Balma Haute-Garonne

