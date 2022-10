1ère Mycofolie : les champignons sous tous leurs aspects Argentat-sur-Dordogne, 22 octobre 2022, Argentat-sur-Dordogne.

• 8 h 30 au SILO Benoît Peyre « Champi-passion en Corrèze »

• 10 h : inauguration, en présence de l’artiste, de l’installation « La métamorphose des champignons » par Louis Rollinde dans la chapelle Jeanne d’Arc (visible du 22 octobre au 15 décembre)

• 12 h : déjeuner composé par Nicolas Solignac au Sablier du Temps, repas tout-champignons : Le Temps des champignons. Sur réservation.

• 15 h à Nuage Vert, projection d’une intervention réalisée spécialement par Thierry Paquot sur Roger Heim, résistant et déporté, grand mycologue directeur du Museum, pionnier de la défense de la biodiversité, qui préfaça notamment Printemps silencieux, le fameux livre de Rachel Carson sur les pesticides (dont Thierry Paquot vient d’écrire la biographie)

• 15 h 30 Hervé Coves, agronome mycologue spécialiste de permaculture, évoque à Nuage Vert un sujet essentiel : « Des champignons et des oiseaux pour s’adapter au réchauffement climatique»

• 16 h 15 Pour clôturer cette journée, Philippe Marchegay invite à une escapade forestière sur la piste des champignons. Possibilité d’acheter des conserves et champignons séchés

La passion des champignons est un des modes de vie très ancrés en Corrèze. Nuage Vert organise durant la journée du samedi 22 octobre la première Mycofolie, manière de s’intéresser aux champignons sous tous les aspects.

Des amoureux de ces végétaux vite poussés ouvrent et clôturent : à 8 h 30 Benoit Peyre au Silo. A 16 h 15 à Nuage Vert Philippe Marchegay pour une balade forestière. A 10 h moment artistique fort à la chapelle Jeanne d’Arc avec Louis Rollinde venu de Paris pour une installation monumentale « La métamorphose des champignons ».

Dépéchez-vous de réserver au Sablier du Temps pour le menu tout-champignons à 12 h.

Et des scientifiques importants nous ouvrent l’esprit à 15 h (Thierry Paquot) et 15 h3 0 (Hervé Coves) à Nuage Vert sur ce monde fascinant des champignons qui ont un rôle crucial : nos incroyables formes fongiques visibles ou invisibles sont indispensables à 90% de la biodiversité terrestre.

