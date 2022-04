1ère marche gourmande Noidans-le-Ferroux Noidans-le-Ferroux Catégories d’évènement: Haute-Saône

1ère marche gourmande Noidans-le-Ferroux

L'association sportive de Noidans-Le-Ferroux organise sa première marche gourmande au départ du stade de la commune. Parcours de 9km avec une halte gourmande, un apéritif gourmand, un repas et une boisson. inscriptions et règlement avant le 29 mai. 15 EUR.

