1ère journée Eco-Solarienne Soliers, 14 mai 2022, Soliers.

1ère journée Eco-Solarienne Rue de Caen Bois de l’an 2000 Soliers

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 Rue de Caen Bois de l’an 2000

Soliers Calvados Soliers

La municipalité de Soliers propose des animations gratuites et ludiques autour de l’éco-citoyenneté !

Présence des Élus de la Commune et des Élus de Caen la mer pour discours d’ouverture à 11h30.Dès 9h : actions éco-citoyennes, collecte de déchets et de mégots dans les rues de SoliersÀ partir de 11h : distribution de compostsDe 11h à 17h : ateliers éco-responsables et expositionsÀ 12h : Spectacle « Dynastie Poubelle » + pique-nique zéro-déchets.

Partenaires : SYVEDAC • Bande de sauvages • Coop 5 pour 100 • Vélisol’ • CPIE Vallée de l’Orne • Zorro Mégot • La Ferme de Kémo • Horizons Naviguer et Partager & participation de l’Espace Citoyen (EVS de Soliers) et du CMJ (Conseil Municipal Jeunes) •

