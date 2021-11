1ère Journée annuelle des étudiants UDOPIA CentraleSupélec, 15 décembre 2021, Gif-sur-Yvette.

1ère Journée annuelle des étudiants UDOPIA

CentraleSupélec, le mercredi 15 décembre à 09:00

Lauréat de l’appel à programmes « contrats doctoraux en IA » lancé par l’ANR en juin 2019, le programme UDOPIA rassemble d’ores et déjà une communauté de plus de 60 doctorants. Cette journée événement organisée par et pour les étudiants a pour objectif de fédérer la communauté grandissante de jeunes chercheurs en IA sur le périmètre de l’Université Paris-Saclay. Cet événement est ouvert à toute la communauté des jeunes chercheurs en IA sur le périmètre de l’Université Paris-Saclay et en particulier aux étudiants dont le projet de thèse a été labellisé dans le cadre du programme UDOPIA. **Programme prévisionnel** 09h00 – Accueil Petit-déjeuner 09h20 – Ouverture : Frédéric Chazal, Directeur de l’Institut DATAIA Paris-Saclay 09h30 – Team Building 09h45 – Pitchs Promo 2020 – Session 1 (Présentation des sujets de thèse des étudiants de la promo 2020) 10h45 – Pause Café 11h00 – Pitchs Promo 2020 – Session 2 12h00 – Déjeuner 13h15 – Energizer 13h30 – Pitchs Promo 2020 – Session 3 14h30 – Pitchs Promo 2021 16h00 – Pause café 16h20 – Intervention d’un Grand Témoin (Personnalité en cours de confirmation) + échanges avec la salle 17h30 – Clôture et Cocktail

Inscription et pass sanitaire obligatoires.

La 1ère Journée annuelle des étudiants UDOPIA, programme doctoral en intelligence artificielle de l’Université Paris-Saclay, se tiendra le 15 décembre à l’école CentraleSupélec.

CentraleSupélec Bâtiment Eiffel Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T18:30:00