Blaignan-Prignac Gironde Blaignan-Prignac 0 EUR Une foire dédiée exclusivement à la production locale : maraîchage, artisanat et culture.

Cette foire est organisée par “Savoir-faire médocain” structure qui a pour finalité la promotion et le développement des talents médocains.

+33 6 76 29 56 56

