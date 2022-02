1ère Foire de Printemps Mours-Saint-Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe Catégories d’évènement: Drôme

1ère Foire de Printemps TARAVELLO 25 Chemin du mûrier Mours-Saint-Eusèbe

2022-03-25 – 2022-03-27

Mours-Saint-Eusèbe Drôme Mours-Saint-Eusèbe La 1ère foire de printemps est une nouvelle Foire festive et conviviale !

Tombola gratuite, animations, jeux enfants, snack, restauration, buvette.

2 invités d’honneur : Miss France Diane Leyre,; et Dylan Rocher (triple champion du monde de triplette) contact@taravello-sa.fr +33 4 75 05 79 93 TARAVELLO 25 Chemin du mûrier Mours-Saint-Eusèbe

