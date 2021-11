1ère Foire aux arbres Saint-Gatien-des-Bois, 13 novembre 2021, Saint-Gatien-des-Bois.

Des pépiniéristes, des horticulteurs (vente de bulbes et racines nues), un exposant de matériel motoculteur et tondeuse, ainsi que l’association “Les jardiniers en Pays d’Auge” seront présents lors de cette manifestation pour présenter et vendre leur production. Egalement, un atelier “clinique des plantes” par Pascal Jean, conseiller municipal et employé du magasin Truffaut de Touques.

veronique@saintgatiendesbois.fr +33 2 31 65 69 82

