Savères le fournil du painson Haute-Garonne, Savères 1ère Foire au vélo le fournil du painson Savères Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Savères

1ère Foire au vélo le fournil du painson, 11 juin 2021-11 juin 2021, Savères. 1ère Foire au vélo

le fournil du painson, le vendredi 11 juin à 16:00

L’ Association l’Engrain organise la 1ère Foire au vélo le vendredi 11 juin de 16h à 20h. Atelier réparation gratuit animé par deux techniciens diplômés vélo : Jérôme Dandine et Nathalie Van Assche. Stand Rieumes ciclotourisme animé par Pierre Stefan. Laissez vos vélos le 4 juin dans l’après-midi ou le 11 juin dans la matinée au fournil du painson (règlement de la Foire sur demande). Au Fournil de Savères de 16h à 20h. le fournil du painson 31370 savères Savères Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T16:00:00 2021-06-11T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Savères Étiquettes évènement : Autres Lieu le fournil du painson Adresse 31370 savères Ville Savères lieuville le fournil du painson Savères