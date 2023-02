1ère fête du feu à la forge, 18 juin 2023, Génis Génis.

1ère fête du feu à la forge

Forge Génis Dordogne

2023-06-18 09:00:00 – 2023-06-18 22:00:00

Génis

Dordogne

Génis

EUR Créations artisanales et artistiques, installation de fours, démonstrations de savoir faire, animations, vente.

Ouvert aux amateurs et aux professionnels.

Organisation par l’association La forme ronde et le service culture de la ccilap.

Association la forme ronde

Génis

