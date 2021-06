1ère fête de l’écrevisse Bazoches-sur-Hoëne, 29 août 2021-29 août 2021, Bazoches-sur-Hoëne.

1ère fête de l’écrevisse 2021-08-29 – 2021-08-29

Bazoches-sur-Hoëne Orne Bazoches-sur-Hoëne

La Gaule Amicale de l’Hoëne et Sarthe et le Comité des fêtes organisent la première fête de l’écrevisse, le dimanche 29 aout 2021, à Bazoches sur Hoëne. A partir de 9h, venez pêcher en famille et déguster gratuitement les écrevisses. Lâcher de truites l’après-midi, matériels et appâts fournis. De 15h à 20h, guinguette avec orchestre au bord de l’Hoëne. A midi buvette et restauration sur place.

Inscriptions et réservations pêche et repas : 07 81 10 25 02 ou 06 88 71 02 85

+33 7 81 10 25 02

