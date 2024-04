1ère Fête de l’Ecotourisme Moncontour, dimanche 2 juin 2024.

1ère Fête de l’Ecotourisme Moncontour Vienne

Venez célébrer les valeurs écotouristiques prônées par le label Station Verte, autour d’un moment de convivialité, lors de la première édition de la fête de l’écotourisme en Pays Loudunais. L’écotourisme est un tourisme axé sur la nature et les patrimoines naturel, architectural, historique et immatériel. Il propose une expérience éducative à la nature plutôt que simplement consommer la nature. L’écotourisme contribue aussi au bien-être des habitants, des artisans et des commerçants et encourage leur participation.

Elle réunira différents acteurs du territoire artisans, producteurs, organismes environnementaux et bien-être. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 11:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Lac du Gué du Magne

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine

