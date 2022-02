1ERE FETE DE LA MER Béziers, 6 mars 2022, Béziers.

1ERE FETE DE LA MER Béziers

2022-03-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-06 16:00:00 16:00:00

Béziers Hérault

Pour la première fête de la mer dans les Halles de Béziers, oursins, coquillages, huîtres et toutes les merveilles de la grand bleue seront à portée de bouche! Venez à la rencontre des traiteurs présents sur place qui vous proposeront des plats à base de poissons, des producteurs de fruits de mer et bien sûr, de nos vignerons locaux.

La Société Nationale de Sauvetage en Mer sera également présente et permettra aux enfants et aux adultes de monter dans un bateau de survie, et peut-être même sur des jets-ski à l’intérieur des Halles…

Entrée libre.

Présence de traiteurs, producteurs et vignerons locaux pour déguster les merveilles de la grand bleue. Présence de la SNSM qui vous permettra de monter dans un vrai bateau de survie, et d’autres surprises. Entrée libre.

+33 4 67 36 73 73

Pour la première fête de la mer dans les Halles de Béziers, oursins, coquillages, huîtres et toutes les merveilles de la grand bleue seront à portée de bouche! Venez à la rencontre des traiteurs présents sur place qui vous proposeront des plats à base de poissons, des producteurs de fruits de mer et bien sûr, de nos vignerons locaux.

La Société Nationale de Sauvetage en Mer sera également présente et permettra aux enfants et aux adultes de monter dans un bateau de survie, et peut-être même sur des jets-ski à l’intérieur des Halles…

Entrée libre.

ville de béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-16 par