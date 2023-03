1ère Feria agricole et gourmande Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

1ère Feria agricole et gourmande Parc des expositions, 10 mars 2023, Villeneuve-sur-Lot . 1ère Feria agricole et gourmande Avenue de Fumel Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Parc des expositions Avenue de Fumel

2023-03-10 – 2023-03-10

Parc des expositions Avenue de Fumel

Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne Producteurs, animations, métiers de l’agriculture et soirées festives.

Retrouvez le programme sur https://www.grand-villeneuvois.fr/feria-agricole-et-gourmande-348.html Producteurs, animations, métiers de l’agriculture et soirées festives.

Retrouvez le programme sur https://www.grand-villeneuvois.fr/feria-agricole-et-gourmande-348.html +33 5 53 36 17 30 CAGV CAGV

Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Parc des expositions Avenue de Fumel Ville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot

1ère Feria agricole et gourmande Parc des expositions 2023-03-10 was last modified: by 1ère Feria agricole et gourmande Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot 10 mars 2023 Avenue de Fumel Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne