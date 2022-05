1ere Exposition de la galerie Egregore à la Réunion

2022-05-14 14:00:00 – 2022-07-31 19:00:00 EUR L’exposition du 14 mai au 31 juillet 2022 présente des artistes qui ont contribué à la renommée de la Galerie, dont les 4 lauréats du Challenge : Rémi Trotereau en 2014, Anne Bothuon en 2015, Claire Espanel en 2016 et Iziak en 2017. L’exposition rendra également hommage à Sébastien Jean, grand artiste haïtien décédé en 2021, et révélé au grand public pour la première fois par la Galerie en 2010. Encore une fois artistes internationaux et locaux se côtoieront au sein d’un espace d’exception :

Jean-Claude Borowiak, sculpteur, Thierry Dalat, peintre, Philippe Alexandre Dupont, peintre sculpteur, poète Evelyne Galinski, sculptrice

