1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT DE LA SARTHE -PAYS DE LA LOIRE 2022 Mamers, 5 avril 2022

1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT DE LA SARTHE -PAYS DE LA LOIRE 2022 Mamers

2022-04-05 08:00:00 – 2022-04-05 15:00:00

Mamers Sarthe

Après deux éditions annulées en raison du contexte sanitaire, le Circuit de la Sarthe devrait reprendre l’itinéraire prévu initialement.

Il sera de passage à Mamers le mardi 5 avril avec une première étape de 182,5km.

Les autres étapes seront les suivantes :

06/04 – Et. 2 : Le Lude-Le Lude (173,4 km)

07/04 – Et. 3 : Sablé-Sablé (176,3 km)

08/04 – Et. 4 : La Chapelle-Saint-Aubin – La Chapelle-Saint-Aubin (179,2 km)

Au total, ce sont 711km de course dans toute la Sarthe, 17 équipes présentes dont 8 du World Tour.

