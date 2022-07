1ÈRE ÉTAPE DE LA « GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES » À OLARGUES Olargues, 15 juillet 2022, Olargues.

1ÈRE ÉTAPE DE LA « GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES » À OLARGUES

Place de la Gare Olargues Hérault HERAULT SPORT

2022-07-15 18:00:00 – 2022-07-15 22:00:00

Olargues

Hérault

Olargues

Le Coup d’Envoi de cette troisième édition, sera donné le Vendredi 15 juillet à Olargues sur l’Esplanade de la Gare ; A cette occasion, un vaste programme d’Animations Gratuites et Accessibles à Tous, sera proposé de 18H à 22H, par le Département de l’Hérault et Hérault Sport, avec le soutien de la ville et la participation de plusieurs partenaires.

Petits et grands, pourront venir ainsi, en fin de journée, s’initier, découvrir et partager une large palette d’activités :

• Podium Numérique : Associant Jeux virtuels et Activités physiques,

• Jeux en Bois de Logique et d’Habileté : Puissance 4, Jeu Grenouille, le Fakir …

• Tir au Laser : Cibles électroniques avec carabine à rayon laser

• Zumba : Animation ludique de Remise en Forme en Musique,

• Parcours moteurs : Draisiennes, Trottinettes,

• AquaFitBag : Recherche d’Equilibre, avec un sac rempli d’air et d’eau

• Structures Gonflables : Rugby Parc, Tour d’Escalade Gonflable, Précis Foot…

• Partenaires : Clermont Sports Haltérophilie, Réseau Coopère 34 avec l’association Cebenna.

La municipalité accompagnera cet événement en proposant un repas musical.

Un kit Environnement offert par le Département agrémentera la Tournée 2022 résolument axée sur la sensibilisation à la protection de la nature.

Cet été La Grande Tournée Hérault Vacances fera étape, dans 15 communes héraultaises, du littoral à l’arrière-pays avec un large panel d’activités ludo-sportives réparties sur trois pôles dédiés : « petite enfance », « ados » et « familles ».

+33 4 67 67 38 00

Le Coup d’Envoi de cette troisième édition, sera donné le Vendredi 15 juillet à Olargues sur l’Esplanade de la Gare ; A cette occasion, un vaste programme d’Animations Gratuites et Accessibles à Tous, sera proposé de 18H à 22H, par le Département de l’Hérault et Hérault Sport, avec le soutien de la ville et la participation de plusieurs partenaires.

Petits et grands, pourront venir ainsi, en fin de journée, s’initier, découvrir et partager une large palette d’activités :

• Podium Numérique : Associant Jeux virtuels et Activités physiques,

• Jeux en Bois de Logique et d’Habileté : Puissance 4, Jeu Grenouille, le Fakir …

• Tir au Laser : Cibles électroniques avec carabine à rayon laser

• Zumba : Animation ludique de Remise en Forme en Musique,

• Parcours moteurs : Draisiennes, Trottinettes,

• AquaFitBag : Recherche d’Equilibre, avec un sac rempli d’air et d’eau

• Structures Gonflables : Rugby Parc, Tour d’Escalade Gonflable, Précis Foot…

• Partenaires : Clermont Sports Haltérophilie, Réseau Coopère 34 avec l’association Cebenna.

La municipalité accompagnera cet événement en proposant un repas musical.

Un kit Environnement offert par le Département agrémentera la Tournée 2022 résolument axée sur la sensibilisation à la protection de la nature.

Olargues

dernière mise à jour : 2022-07-07 par HERAULT SPORT