Départ à 10h précises de l'office du tourisme. Pique-nique à la charge des participants, vers 12h30 à la grève du Man. Distance 10 km. Retour vers 16h30 (itinéraire en boucle). Niveau facile. Gratuit. Chaussures de marche et vêtements adaptés aux conditions météo nécessaires. Enfants à partir de 10 ans, chiens non acceptés. Patrimoine rencontré : château Gaillardin, manoirs de Kerhom, Kersaliou, Trogerot, Champ de la rive, maison Branellec, Vieilles Ursulines, mairie. Accompagnateurs : R. Faujour, AM. Seîté, LM. Simon, bénévoles de Pays.

