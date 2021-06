1ÈRE ESQUISSE : PAT KALLA & LE SUPER MOJO + DELI TELI Aix-en-Provence, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Aix-en-Provence.

1ÈRE ESQUISSE : PAT KALLA & LE SUPER MOJO + DELI TELI 2021-07-09 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-09 23:50:00 23:50:00 Parc des sports de Venelles Chemin du Collet Redon

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pat Kalla est un franc-tireur du groove grosse machine à danser, il prône l’alliance du highlife, de l’afrobeat, du makossa, de funk et à la force hautement dansante des synthés afro-disco.

avec les marseillais de Deli Teli : Bouzouki électrisé, sons d’orgue psychédéliques, duo basse-batterie hypnotique et chaloupé exaltent les années 60/70 grecques à coup de chansons dansantes et passionnées.

La première date d’Esquisse, aux notes de groove, funk et musiques du monde, à Venelles.

contact@comparsesetsons.fr +33 7 82 36 34 39

