Centre d'animation des Chamois , le vendredi 25 février 2022 à 10:00

E-sport ——- **En partenariat avec l’Association Icare, l’Accueil Jeunes et la Banque Alimentaire Renan** 1er rendez-vous e-sport dédié au jeu vidéo _Rocket League_ sur le quartier des Izards ! Sur inscription, le tournoi réunira 20 joueurs. Ouvert au public, il sera l’occasion de participer à quelques animations (VR, babyfoot…), expositions et conférences. L’entrée pour le public est soumise au don d’une denrée alimentaire qui sera ensuite reversée à la Banque Alimentaire. Le tournoi sera diffusé en live sur Twitch.

Renseignements et conditions d’inscription au tournoi auprès du Centre culturelEntrée libre (don d’une denrée alimentaire)

2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T16:30:00

