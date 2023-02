1ère édition : Les Rendez-vous de Montépilloy “Montépilloy et la guerre de Cent Ans” Montépilloy Montépilloy Catégories d’Évènement: Montépilloy

Oise

1ère édition : Les Rendez-vous de Montépilloy "Montépilloy et la guerre de Cent Ans", 22 avril 2023, Montépilloy Montépilloy. 1ère édition : Les Rendez-vous de Montépilloy "Montépilloy et la guerre de Cent Ans" 3 Place du Château Montépilloy Oise

2023-04-22 09:00:00 – 2023-04-22 18:30:00 Montépilloy

Oise Montépilloy 25 25 Un lieu d’exception, témoin d’un passé médiéval prestigieux, six conférenciers de renom de disciplines diverses, un cocktail déjeunatoire pour échanger en toute convivialité! Au programme:

MATIN

-9h – 9h30: Accueil des participants avec un café de bienvenue. Remise des badges,

-9h30 – 9h45: Introduction de la journée par M. Benoit de RAMBURES, président de l’association ARMORIAL,

-9h45- 10h20: Conférence “Pouvoir construire un château-construire le pouvoir dans la région de Montépilloy (1180/1358-1411)” par M. Laurent NABIAS, Chercheur associé au MéMo, Université de Paris, Nanterre/Paris 8 Saint-Denis, Docteur en Histoire Médiévale, Généalogiste professionnel et Historien du Patrimoine

-10h20- 10h55: “Les procès engagés par Robert de Lorris, consécutifs à la Jacquerie de 1358: entre réparation et légitimation” par M. Gaëtan BONNOT, Professeur Agrégé EHS, Université Paris-1, Panthéon-Sorbonne,

-10h55- 11h10: Pause

-11h10 – 11h45: “Des nobles dans la guerre civile (1411-1412)” par M. Bertrand SCHNERB, Professeur Émérite de l’Université de Lille, Vice-Président du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes,

-11h45- 12h20: Questions & échanges,

-12h20- 14h: Cocktail Déjeunatoire, APRÈS-MIDI

-14h-14h35: “Le château de Montépilloy dans les années 1400: un programme résidentiel fastueux au milieu de la guerre de Cent ans” M. Judicaël de la SOUDIERE-NIAULT, Architecte du Patrimoine,

-14h30-14h10: “L’armée d’Ecosse au secours du royaume de France, 1419-1429″ M. Patrick GILLES, Président Fondateur de l’association AULD ALLIANCE,

-15h10 – 15h25: Pause

-15h25 – 16h00: La Reconquête du Nord du Royaume de France et la stratégie de Charles VII, 1418 à 1444” M. Amable SABLON du CORAIL, Conservateur général du Patrimoine, Responsable du département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime à la Direction des fonds des Archives Nationales,

-16h-16h35: Questions et échanges,

-16h35-16h50: Conclusion de la journée,

-16h50-18h30: Séance de dédicaces et échanges avec les conférenciers autour d’une collation conviviale,

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

