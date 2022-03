1ère édition du salon auto-moto Abbeville, 25 mars 2022, Abbeville.

1ère édition du salon auto-moto Abbeville

2022-03-25 – 2022-03-26

Abbeville Somme Abbeville Somme

Nouveauté 2022 : salon auto-moto

Les visiteurs pourront acheter des accessoires automobiles, des pièces et équipements autos, découvrir des véhicules ” verts” ( hybrides, électriques ou éthanol) en exposition mais aussi s’émerveiller devant des spécimens ancien et de collection.

Plus de 100 véhicules en exposition, plus de 20 marques de véhicules, 5 magasins de pièces équipements autos dont l’un animé par un défilé pin up, 3 auto-écoles, 4 associations de véhicules anciens et de collection, 1 artiste peintre, 2 food-truck, 1 animation de sensibilisation routière, 1 animation pour prendre à bien remplir un constat et une association de kart.

Une tombola sera organisée sr les deux jours avec une annonce des résultats le samedi à 17h.

evenementiel@abbeville.fr +33 3 22 19 12 63

photothèque Somme Tourisme

Abbeville

dernière mise à jour : 2022-03-07 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT DE LA BAIE DE SOMME