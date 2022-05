1ère édition du Printemps des Lecteurs Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

1ère édition du Printemps des Lecteurs
Bourges, 11-12 juin 2022

L'association berruyère On se lit tout organise un salon de littérature jeunesse lors d'un week-end. Au programme : création de personnages de BD, de personnages en papier découpé, mini-livre, échanges, lectures, dédidaces… 

Des lectures seront offertes aux enfants par des bénévoles de l'Association durant ces deux jours. 

Samedi à 11h – 14h – 16h – 18h 
Dimanche à 10h – 14h30 – 16h et une projection du film d'animation du Tigre qui s'invite au thé à 16h30 (40 min). 

Un escape game sur le thème de la BD Charbon de Michel Colline est proposé le dimanche à 10h30 – 14h – 15h – 16h.

