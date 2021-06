Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande 1ère édition du Marché Artisanal Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

1ère édition du Marché Artisanal Marmande, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Marmande. 1ère édition du Marché Artisanal 2021-07-11 – 2021-07-11

1ère édition du Marché Artisanal organisé par l'association Fakto Mano.

Venez découvrir des objets de décoration et utilitaires, céramique, cuir, bois, verre, textile, illustration, savons….

+33 6 17 43 25 15

